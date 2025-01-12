По данным издания, спецпосланник избранного американского президента Дональда Трампа приехал на Ближний Восток, где пытается вновь оживить переговоры.

Ещё летом 2024 года Белый дом активизировал свои усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта. С тех пор действующая американская администрация предпринимала несколько попыток завершить конфликт, но в конечном итоге сделка срывалась либо из-за новых условий Израиля, либо из-за позиции представителей ХАМАС.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что специальный представитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф прибыл в регион, чтобы добиться соглашения об освобождении оставшихся пленных в секторе Газа и установлении режима прекращения огня. Отмечается, что в субботу дипломат прилетел в Тель-Авив, где встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщив ему о своей цели достичь соглашения до инаугурации Дональда Трампа.

Один из израильских источников издания утверждает, что Виткофф играет решающую роль в переговорах, оказывая давления на стороны конфликта от лица Дональда Трампа. Более того, в последние дни наблюдается «сужение пробелов» в переговорах, но по некоторым вопросам по-прежнему нет компромиссного решения. Тем не менее, источник Axios акцентирует внимание, что если бы шансов на заключение сделки не было, израильскую переговорную группу не отправили бы в Доху.

О том, на каком этапе находятся переговоры - говорить сложно, но в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби говорил о возможном соглашении между сторонами до 20 января. Сам Стив Виткофф отказался давать комментарии по ситуации Axios.

Ранее Дональд Трамп предупреждал, что «устроит ад» на Ближнем Востоке, если до его инаугурации ХАМАС не отпустит пленных.