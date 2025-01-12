Новое формирование будет специализироваться на охране портов, вокзалов, логистических центров, трубопроводов и дорог, являющихся частью транспортных узлов.

Издание Deutsche Presse-Agentur, ссылаясь на источник в командовании Сухопутных войск Вооружённых сил Германии, пишет, что в Бундесвере работают над созданием четвёртой дивизии, которая будет предназначена для охраны стратегически важной инфраструктуры. Отмечается, что сейчас в составе сухопутных сил страны всего три дивизии (две танковые и одна быстрого реагирования) общей численностью около 60 тысяч человек.

Военнослужащие четвёртой дивизии будут специализироваться на тыловых функциях, а именно охране портов, вокзалов, логистических центров, трубопроводов и дорог, являющихся частью транспортных узлов. Как и любое другое формирование немецкой армии, личный состав будет состоять из действующих и резервных военнослужащих. Предполагается, что к 1 апреля 2025 года новая дивизия заступит на службу.

По данным издания, необходимость создания подобной дивизии обосновывается тем, что, как считает военное командование, Германия в случае военного конфликта будет играть ключевую роль для НАТО в качестве крупного транспортного узла и пункта для переброски войск в Восточную Европу.

Ещё в 2024 году министр обороны страны Борис Писториус отдал приказ о реструктуризации Бундесвера, учитывая изменившуюся ситуация с безопасностью и назревшую необходимость быть готовыми перейти в состояние боевых действий.