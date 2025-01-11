В то же время он утверждает, что влияние санкций на российскую экономику будет более значительным.

Вчера Соединённые Штаты Америки ввели новые санкции против нефтяной отрасли России. Под американские санкции попали две крупные российские компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» с их дочерними компаниями (в России и за рубежом), десятки других предприятий, трейдеры и 180 танкеров, связанные с продажей и перевозкой российской нефти. В сети этот санкционный пакет уже начали называть наиболее крупным за последние годы.

Действующий американский президент Джо Байден во время своего выступления допустил, что введённые его правительством санкции могут привести к росту цен на бензин в самих Соединённых Штатах Америки. При этом он считает, что подорожание будет незначительным и ограничится повышением в стоимости галлона на три-четыре цента.

В то же время Байден утверждает, что данные санкции окажут «глубокое влияние» на дальнейший рост российской экономики.

Реакции новоизбранного американского президента Дональда Трампа на недавний санкционный пакет против российской нефтяной отрасли пока нет. Не исключено, что новая американская администрация может снять санкции в случае согласия России на переговоры с Украиной в рамках миротворческих инициатив Трампа.