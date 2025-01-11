Речь идёт о сотнях тысячах артиллерийских снарядов, тысячах ракет и сотен единиц бронетехники.

На официальном сайте Белого дома было опубликовано сообщение по итогам телефонного разговора между действующим американским президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политики обсудили ситуацию в зоне боевых действиях и поддержку Украины.

В сообщении говорится о том, что за последние несколько месяцев Соединённые Штаты Америки поставили Вооружённым силам Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другое критически важное вооружение. В свою очередь, Зеленский проинформировал Байдена об усилиях по увеличению американской поддержки и укреплению украинских позиций на поле боя, а также своём стратегическом планировании.

Белый дом заверяет, что Россия «хотела сломать НАТО», но ей это не удалось, поскольку североатлантический альянс расширился и стал сплочённее, чем когда-либо в истории.

Джо Байден подчёркивает важность дальнейшей поддержки Украины, считая, что это позволит обеспечить Украине справедливый и прочный мир. От себя он пообещал ускорить поставки оружия, хотя до конца его полномочий остаётся всего девять дней.