Данные средства не смогла потратить действующая американская администрация.

После того, как следующим американским президентом избрали Дональда Трампа, действующая администрация Джо Байдена подтвердила свои намерения продолжить поставки оружия Вооружённым силам Украины. На тот момент в распоряжении Пентагона находилось около 10 миллиардов долларов, ассигнованных Конгрессом для поставок оружия Киеву. Однако действующие американские власти не смогли израсходовать все средства.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заявила, что следующая американская администрация будет иметь чуть менее 4 миллиардов долларов, предназначенных для оказания военной помощи Украине. Речь идёт о средствах, которые текущая администрация не успела потратить на поставки оружия Киева.

По словам американского чиновника, следующий президент решит, как использовать данные средства. Вполне вероятно, что Трамп использует их для стимулирования Киева к более активному участию в переговорном процессе.

Стоит понимать, что израсходовать все выделенные Конгрессом средства не так уж и просто. Соединённые Штаты Америки оказывали Украине военную помощь в двух формах: первая - поставки оружия непосредственно со складов американской армии, вторая - оформление заказов у компаний американского военно-промышленного комплекса. Приоритетом являлась именно первая форма помощи, поскольку она позволяла доставить оружие Киеву в ближайшие месяцы, когда на доставку заказанного вооружения могут уйти годы. В прошлом году Белый дом столкнулся с проблемой, что они поставили Украине всё зарезервированное на своих складах оружие, а дальнейшие поставки подрывали обороноспособность американской армии. Особенно это касалось боеприпасов и военной техники - систем противовоздушной обороны, артиллерийских установок и бронетехники.