После того, как следующим американским президентом избрали Дональда Трампа, действующая администрация Джо Байдена подтвердила свои намерения продолжить поставки оружия Вооружённым силам Украины. На тот момент в распоряжении Пентагона находилось около 10 миллиардов долларов, ассигнованных Конгрессом для поставок оружия Киеву. Однако действующие американские власти не смогли израсходовать все средства.
Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заявила, что следующая американская администрация будет иметь чуть менее 4 миллиардов долларов, предназначенных для оказания военной помощи Украине. Речь идёт о средствах, которые текущая администрация не успела потратить на поставки оружия Киева.
По словам американского чиновника, следующий президент решит, как использовать данные средства. Вполне вероятно, что Трамп использует их для стимулирования Киева к более активному участию в переговорном процессе.
Стоит понимать, что израсходовать все выделенные Конгрессом средства не так уж и просто. Соединённые Штаты Америки оказывали Украине военную помощь в двух формах: первая - поставки оружия непосредственно со складов американской армии, вторая - оформление заказов у компаний американского военно-промышленного комплекса. Приоритетом являлась именно первая форма помощи, поскольку она позволяла доставить оружие Киеву в ближайшие месяцы, когда на доставку заказанного вооружения могут уйти годы. В прошлом году Белый дом столкнулся с проблемой, что они поставили Украине всё зарезервированное на своих складах оружие, а дальнейшие поставки подрывали обороноспособность американской армии. Особенно это касалось боеприпасов и военной техники - систем противовоздушной обороны, артиллерийских установок и бронетехники.