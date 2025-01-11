Канадские власти рассматривают введение экспортных налогов на все поступающие в США товары, в частности нефть, уран и удобрения. Всё это в ответ на 20-процентные тарифы на канадские товары.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп уже говорил о своих планах ввести 20-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. Такое решение негативно отразится на канадской экономике, которая потеряет миллионы долларов. Пока непонятно, действительно ли политик пойдёт на такой шаг, или он готов отказаться от введения тарифов, если Оттава решит проблемы с нелегальной миграцией на границе с Соединёнными Штатами Америки.

Издание Bloomberg, ссылаясь на анонимного источника в канадских правительственных кругах, пишет, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен ответить Вашингтону за вводимые тарифы по принципу «доллар за доллар». Канадские власти планируют ввести экспортный налог на все товары, поступающие в Соединённые Штаты Америки.

Отмечается, что в 2018 году из-за торговых разногласий канадское правительство ввело пошлины на определённые товары. Тогда конфликт удалось урегулировать и пошлины были отменены. Однако сейчас Трюдо намерен зайти дальше, хотя всё же его приоритетом является предотвращение новой «торговой войны», которая в любом случае обернётся для Канады финансовыми потерями.

Предполагается, что канадские власти рассматривают введение экспортных налогов на такие товары, как нефть, уран и удобрения. Всё это может существенно повлиять на стоимость энергоносителей в Соединённых Штатах Америки. Bloomberg подчёркивают, что ответные меры Оттавы будут зависеть от действий Вашингтона.