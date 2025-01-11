Такое решение усложнит евроинтеграцию страны из-за нарушения международных соглашений и приведёт к большим штрафам.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу через свою газотранспортную систему. На фоне данного решения в Верховной раде был поднят вопрос о прекращении транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Отмечалось, что Россия получает миллиарды долларов за счёт поставок своей нефти в Европу через украинские территории.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Украина не будет прекращать транзит российской нефти в Европу, поскольку это приведёт к нарушениям договорённостей с Европейским союзом.

По словам главы украинского правительства, транзит российской нефти через украинские территории осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации. В случае, если украинская сторона откажется транспортировать российскую нефть, её импортёры по южной ветке «Дружбы» (Венгрия, Словакия и Чехия) могут привлечь Украину к ответственности через международный арбитраж. Шмыгаль подчеркнул, что в таком случае европейские страны затребуют компенсацию на сумму, которой у Киева в данный момент нет. Более того, речь пойдёт о нарушении Соглашения об ассоциации.

Во всей этой истории примечательным является то, что транзит российского газа Киев почему-то без последствий для себя смог прекратить, а с транспортировкой нефти ситуация гораздо сложнее. Вероятнее всего, в Европейской комиссии придерживались позиции, что смогут обеспечить себя газом из альтернативных источников, когда прекращение поставок российской нефти серьёзно отразится на всех странах Европейского союза.