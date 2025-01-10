С 2022 года Контактная группа по обороне Украины собирается на американской авиабазе в Германии, но из-за смены власти в США ситуация может измениться.

Вчера на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии прошла встреча Контактной группы по обороне Украины. Владимир Зеленский оценил её итоги обещаниями Запада поставить Украине оружие на два миллиарда долларов. Так, например, в Канаде уже объявили о своём пакете военной помощи на 305 миллионов долларов, а Великобритания с другими странами сообщила о планах поставить украинской армии 30 тысяч FPV-дронов общей стоимостью 55 миллионов долларов. Тем не менее, вполне вероятно, что данная встреча была последней, ведь ключевую роль во встречах данного формата играют Соединённые Штаты Америки, где с 20 января 2025 года приходит к власти новая администрация.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин ответил на вопрос, опасается ли он, что прошедшая 9 января 2025 года встреча была последней. Он сразу подчеркнул, что не собирается спекулировать на данной теме, ведь окончательное решение остаётся за администрацией Дональда Трампа. В то же время он акцентирует внимание на важности данных встреч для Украины, Европы, Соединённых Штатов Америки и всего мира в целом.

По мнению американского министра, встречи «Рамштайн» являются не единственными форматом, в рамках которого можно обсуждать поддержку Украины. Ллойд Остин также выразил уверенность, что Вашингтон продолжит помогать Киеву вне зависимости от решений Трампа.

Владимир Зеленский тоже ответил на вопрос, будет ли данная встреча последней. Он уверяет, что данный вопрос даже не поднимался, поскольку уже была запланирована новая встреча в феврале. При этом Зеленский отказался оглашать дату и место будущей встречи.