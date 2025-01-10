Поставки будут осуществлены после того, как коалиция во главе с Лондоном разместит контракты на производство дронов.

По итогам вчерашней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», правительство Великобритании объявило о запланированной поставке беспилотных летательных аппаратов, которая будет осуществлена странами коалиции Drone Capability Coalition (в неё входит Великобритания, Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция).

Министр обороны страны Джон Хили сообщил, что в 2025 году совместными усилиями они поставят Украине 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Поставки произойдут после того, как страны дроновой коалиции разместят контракты на производство беспилотников. Отмечается, что общая сумма анонсированных к поставке дронов составит 45 миллионов фунтов стерлингов, то есть более 55 миллионов долларов.

Британский министр подчеркнул, что обещанные современные FPV-дроны способны маневрировать мимо российской противовоздушной обороны и поражать бронетехнику. Исходя из этого становится понятно, что речь идёт о дронах, используемых конкретно в зоне боевых действий, а не для ударов по российским территориям.

В сообщении британского правительства напоминают, что всего в фонд Drone Capability Coalition было привлечено 73 миллионов фунтов стерлингов (90 миллионов долларов), а доля Великобритании составляет 15 миллионов фунтов стерлингов (18 миллионов долларов).