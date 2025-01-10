Средства будут распределены по разным направлениям: финансирование чешской инициативы, производство украинских дронов и непосредственные поставки канадского оборудования.

По итогам прошедшей вчера встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» канадское правительство объявило о выделении Киеву более 300 миллионов долларов, которые будут потрачены на оказание стране военной помощи.

Средства планирует распределить по следующим направлениям:

закупка артиллерийских снарядов по «чешской инициативе» - 139 миллионов долларов;

предоставление боеприпасов, произведённых канадским оборонно-промышленным комплексом - 35 миллионов долларов;

финансирование производства беспилотников украинским оборонно-промышленным комплексом - 69 миллионов долларов;

поставки зимнего обмундирования (21 миллионов долларов) и камер высокого разрешения для полученных Украиной дронов в декабре 2024 года (44 миллиона долларов).

Сумма озвучена исходя из конвертации канадского доллара в американский. В конечном итоге общая сумма равна 440 миллионам канадских долларов или более чем 305 миллионов американских долларов.

Министр обороны Канады Билл Блэр считает, что применение беспилотных летательных аппаратов является критически важным элементом для Украины в её противостоянии России. Он подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс хорошо справляется с производством беспилотников, поэтому Оттава не поставляет их или заказывает у союзников, а финансирует производство на территории Украины.

В общей сумме с 2022 года Канада оказала военную помощь Украине на более чем 3,1 миллиарда долларов - напоминают канадские власти.