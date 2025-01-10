Однако обсуждать свой суверенитет гренландские власти не планируют.

В последнее время Гренландия (автономная зона в составе Дании) и её суверенитет стал актуальным вопросом, учитывая намерения новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над островом. Всё происходит в тот момент, когда гренландские власти идут к обретению независимости от Королевства Дания.

Министр иностранных дел страны Вивиан Мотцфельдт заявил, что гренландские власти «с нетерпением» рассчитывают на переговоры с Соединёнными Штатами Америки, в частности в сфере добычи полезных ископаемых, разработки важных минеральных ресурсов. Он добавил, что гренландское правительство готово выстраивать отношения с Дональдом Трампом и его командой.

Однако, как подчеркнул Мотцфельдт, остров принадлежит гренландцам, поэтому развитие и будущее страны будет определяться исключительно местным населением.

Ранее в Дании уже говорили о том, что готовы согласиться с правом Гренландии на обретение ей независимости, но не подержат вхождение страны в состав Соединённых Штатов Америки, как этого хочет новоизбранный американский президент Дональд Трамп. С другой стороны, в таком случае Гренландия потеряет защиту датской армии, членство в НАТО и ЕС, а численность её войск ограничится шестью десятками рейнджеров.