Такое решение позволит следующему американскому президенту вводить тарифы на импорт из союзных стран, при этом долго не объясняя, зачем это делается.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп уже успел анонсировать введение 20-процентных пошлин на импортируемые Соединёнными Штатами Америки товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные на продукцию из Китая. Не исключено, что это только начало, ведь во время своего первого президентского срока политик неоднократно прибегал к установлению тарифов на товары союзников, в частности в отношении сталелитейной промышленности Европы.

Издание CNN пишет, что Трамп может объявить чрезвычайное положение в экономике, опираясь на Закон о чрезвычайных полномочиях в международной экономике (IEEPA). Данный закон предусматривает наделение американского президента полномочиями, позволяющими ему в одностороннем порядке управлять всем импортом в стране. Отмечается, что новоизбранный американский президент проявляет симпатию к этому закону, поскольку документ позволит установить ему новые тарифы без необходимости обосновывать важность данного решения.

В материале издания напоминают, что в 2019 году Дональд Трамп уже использовал IEEPA, чтобы предупредить Мексику о готовности ввести новые пошлины на их товары, если они откажутся содействовать сокращению случаев нелегальной миграции на американо-мексиканской границе.

По данным издания, в команде новоизбранного американского президента ещё обсуждают, стоит ли воспользоваться чрезвычайными полномочиями для установления новых тарифов. Рассматриваются и другие юридические возможности, но IEEPA является одной из них. На запрос CNN прокомментировать ситуацию в новой американской администрации не ответили.