Новоизбранный американский президент Дональд Трамп уже успел анонсировать введение 20-процентных пошлин на импортируемые Соединёнными Штатами Америки товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные на продукцию из Китая. Не исключено, что это только начало, ведь во время своего первого президентского срока политик неоднократно прибегал к установлению тарифов на товары союзников, в частности в отношении сталелитейной промышленности Европы.
Издание CNN пишет, что Трамп может объявить чрезвычайное положение в экономике, опираясь на Закон о чрезвычайных полномочиях в международной экономике (IEEPA). Данный закон предусматривает наделение американского президента полномочиями, позволяющими ему в одностороннем порядке управлять всем импортом в стране. Отмечается, что новоизбранный американский президент проявляет симпатию к этому закону, поскольку документ позволит установить ему новые тарифы без необходимости обосновывать важность данного решения.
В материале издания напоминают, что в 2019 году Дональд Трамп уже использовал IEEPA, чтобы предупредить Мексику о готовности ввести новые пошлины на их товары, если они откажутся содействовать сокращению случаев нелегальной миграции на американо-мексиканской границе.
По данным издания, в команде новоизбранного американского президента ещё обсуждают, стоит ли воспользоваться чрезвычайными полномочиями для установления новых тарифов. Рассматриваются и другие юридические возможности, но IEEPA является одной из них. На запрос CNN прокомментировать ситуацию в новой американской администрации не ответили.