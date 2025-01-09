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Nacvark
Украина готова помочь Молдавии устранить энергетический кризис в Приднестровье
Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам переговоров с Майей Санду.

С 1 января 2025 года транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему оказался невозможным, из-за чего страны, закупавшие энергоносители в России, столкнулись с дефицитом в энергетической системе. Ситуация затронула Молдавию и Приднестровье, причём если Кишинёв может рассчитывать на альтернативны поставки с Запада, то в Тирасполе не намерены приобретать в Европе дорогие энергоносители.

Вчера Владимир Зеленский сообщил о результатах переговоров с молдавским президентом Майей Санду. Политик обсуждали различные вопросы, в частности энергетический кризис в Приднестровском регионе на фоне прекращения поставок поставок российского газа.

Зеленский подтвердил готовность Киева оказать помощь Кишинёву, в частности поставками угля. Он подчеркнул важность сохранения стабильности и условий, которые позволят всем людям в Молдавии «спокойно жить и работать на свою страну, на преодоление бедности и на общее движение в Европейский союз».

Ранее уже была новость о том, что украинская компания «Энергоатом» начала принимать участие в поставках электроэнергии Молдавию. Украинская энергетическая система позволяет осуществлять такие поставки только в ночное время, когда есть избыток генерации.

#украина #молдавия #приднестровье
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