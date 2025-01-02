Об этом сообщает молдавская компания энергоснабжения Energocom.

В этом году Украина прекратила транзит российского газа через свою газотранспортную систему, в связи с чем в Молдавии могут начаться перебои с энергоснабжением. В стране уже объявлено чрезвычайное положение на фоне энергетического кризиса. При этом российская компания «Газпром» не планирует продолжать поставки даже в том случае, если транзит через Украину сохранится, поскольку Кишинёв имеет неоплаченный долг за российский газ и не собирается его выплачивать.

Молдавская энергетическая компания Energocom сообщила о резервировании ими необходимых мощностей на 2 января. Отмечается, что поставка электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничена мощностью 315 МВт (необходимо 650 - 850 МВт), в связи с чем оставшуюся часть необходимой электроэнергии для покрытия потребностей населения и промышленного сектора резервируют на ежедневных аукционах.

В ходе одного из таких аукционов Молдавия зарезервировала на 2 января поставки электроэнергии из Украины, которые исполнит местная компания «Энергоатом». При этом в сообщении подчёркивают, что украинская компания способна экспортировать электричество только ночью, когда в энергетической системе Украины есть избыток.

Не уточняются, будут ли иметь поставки постоянный характер, ведь аукцион ежедневный. Вполне вероятно, что продажа электроэнергии является одноразовой акцией. С другой стороны, не исключено, что Enorgocom продолжит закупать электричество у «Энергоатом» в ночное время суток, учитывая дешевизну украинской электроэнергии.