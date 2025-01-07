Несмотря на то, что действующий американский президент вскоре покинет должность, он не брезгует публиковать новые указы, противоречащие политике новоизбранного президента.

После того, как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки, он пообещал, что в первые дни выпустит рекордное количество указов, которые также будут направлены на отмену уже принятых решений действующей американской администрацией. Особенно это касается миграционных вопросов.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором обвинил действующего главу государства Джо Байдена в действиях, направленных на усложнение процесса перехода власти.

По его словам, всё это выражается невиданной «юридической войной» и бессмысленными исполнительными указами, которые вредят американской экономике. Американский политик в этом контексте упомянул зелёную среду, таким образом намекнув на недавнее решение Байдена, в котором он запретил развитие нефтегазовых месторождений в прибрежной зоне (Трамп уже пообещал отменить этот указ). Данное решение приветствуется эко-активистами, но в то же время противоречит политике Трампа по бурению новых скважин.

Дональд Трамп заключил, что все обнародованные Джо Байденом указы будут вскоре отменены, а Соединённые Штаты Америки вновь станут нацией здравого смысла и силы.