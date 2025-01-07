Данный запрет был установлен буквально вчера.

Недавно издание Bloomberg писало о планах действующего американского президента Джо Байдена запретить разработку нефтегазовых месторождений вдоль прибрежной зоны Соединённых Штатов Америки. Вчера Байден официально объявил о данном решении, которое идёт вразрез политике новоизбранного американского президента Дональда Трампа «бурить везде, где можно бурить».

Дональд Трамп прокомментировал запрет Джо Байдена на разработку нефтегазовых месторождений на территории площадью 2,5 миллионах квадратных километров, назвав принятое уходящей администрацией решение абсолютным абсурдом. Он пообещал, что немедленно снимет запрет, введённый буквально вчера.

Новоизбранный американский президент подчеркнул, что у Соединённых Штатов Америки есть нефть и газ в том объёме, которого нет ни у одной из стран мира. Он считает, что этим можно воспользоваться, ведь речь идёт о величайшем экономическом активе.

«Мы не позволим уничтожить нашу страну таким решением», - добавил политик.

Трамп считает, что Вашингтон должен активно использовать природные ресурсы для экономического развития своей страны. По его мнению, всё это позволит расширить производство и укрепить энергетическую независимость.