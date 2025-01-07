Сейчас сирийское государство в своих официальных границах не контролируется Дамаском.

После того, как в декабре 2024 года повстанческие силы свергли президента Сирии Башара Асада, объявив о формировании временного правительства, новые власти заявили об отсутствии намерений отказываться от каких-либо национальных территорий. Тем не менее, сирийское государство сейчас не контролируется Дамаском в своих официальных границах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары предотвратить «расчленение» Сирии и нарушение её унитарного устройства. Последнее указывает на нежелание мириться с ситуацией, когда в состав сирийского государства будут входить автономные субъекты, подконтрольные другим властям, например сирийским курдам. По такому принципу существует федеративная республика Ирак, в составе которой входит Иракский Курдистан.

Эрдоган подчёркивает, что Турция оперативно предпримет необходимые меры, если увидит угрозу развития вышеописанного им сценария. Зелёный цвет - правительственные силы, жёлтый - сирийские курды, синий - израильская армия.Известно, что сейчас новое правительство Сирии контролирует около 60% своих территорий. Несмотря на то, что это больше, чем контролировало правительство Асада, поддерживаемые Соединёнными Штатами Америки сирийские курды все равно сохраняют своё присутствие в регионе, как и Израиль с зоной в районе Голанских высот.