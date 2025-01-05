Словацкий премьер предупреждал, что Братислава может остановить поставки, но госоператор с этим не согласен.

После того, как Киев остановил транзит российского газа в Европу через украинские территории, премьер-министр Словакии предупредил о возможных ответных мерах в отношении Украины. Одной из таких мер может стать прекращение поставок электроэнергии в условиях, когда украинская энергетическая система неспособна самостоятельно покрывать свои потребности в электричестве.

Однако, как заверил словацкий государственный оператор «Словацкая система электропередач» (SEPS), они не планируют приостанавливать поставки электроэнергии. Отмечается, что поставки электричества по высоковольтным линиям осуществляется при помощи контракта с украинским оператором «Укрэнерго» в рамках экстренной помощи. Словацкий оператор попросту не может прекратить поставки, ведь это повлечёт за собою нарушение контрактных обязательств.

Аналитик Йозеф Бадида также объясняет, что если Братислава примет решение о запрете поставок Украине электроэнергии, это приведёт к нарушению словацкого и европейского законодательства. В таком случае страна столкнётся с проблемами на уровне Европейского союза, где её, вероятнее всего, обвинят в нарушении демократических принципов и, например, лишат доступа к европейскому финансированию, как это было ранее с Венгрией.