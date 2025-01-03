Соответствующие обсуждения могут состояться в правительстве.

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа в Европу через свою газотранспортную систему, что сказалось на поставках энергоносителей в Словакию. Словацкие власти, в частности премьер-министр страны Роберт Фицо, не оценили принятое в Киеве решение и пообещали предпринять ответные меры.

Глава словацкого правительства сообщил о намерениях обсудить на уровне правительства меры, которые могут стать «адекватной реакцией» на решение Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа через украинские территории.

По его словам, в качестве ответных мер политическая партия «Курс— социальная демократия», членом которого является Фицо, рассматривает возможность снижения помощи украинцам, уехавшим в Словакию из-за боевых действий. Помимо этого, как утверждает Роберт Фицо, на уровне правящей коалиции может быть обсуждено предложение об остановке поставок Украине электроэнергии, чья энергетическая система до сих пор не может в полной мере самостоятельно функционировать.

Единственной альтернативой Братислава видит либо восстановление транзита российского газа, либо разработку механизмов компенсации. Дело в том, что Словакия понесла ущерб на 500 миллионов евро из-за приостановленного транзита. Примечательно, что Зеленский предлагал Фицо компенсировать средства за счёт доходов от замороженных российских активов, но словацкий политик идею отверг.