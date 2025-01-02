Страна не провела реформы, чтобы устранить установленное в 2022 году пренебрежение демократическими стандартами ЕС.

В 2022 году Европейская комиссия заморозила предоставление Венгрии многомиллиардного финансирования, в том числе направленного на оказание помощи для устранения последствий пандемии COVID-19, обвинив страну в пренебрежении демократическими ценностями Европейского союза. В главном европейском исполнительном органе пришли к выводу, что нарушения мешают борьбе с коррупцией, прозрачностью государственных закупок и независимости средств массовой информации.

В конце прошлого года истёк установленный Европейской комиссией срок выделения первого транша на 1,04 миллиарда евро. К этому моменту Будапешт должен был провести реформы, чтобы устранить нарушения и получить первый транш европейского финансирования. Однако реформы не были проведены в срок и страна безвозвратна утратила возможность для получения первого транша.

Как подчёркивает пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, венгерские власти не имеют права на подачу апелляции с целью оспаривания решения.

Суммарно замороженными остаются ещё 19 миллиардов евро финансирования из фондов Европейского союза, предназначенных для Венгрии. В начале декабря 2024 года премьер-министр страны Виктор Орбан предупредил о готовности заблокировать проект семилетнего бюджета Европейского союза, если Брюссель продолжит блокировать выплату положенных Будапешту траншей.