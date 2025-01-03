Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Недавно в Киев вернулись представители украинской делегации, которые посещали Дамаск для встречи с новой сирийской администрацией, свергшей экс-президента страны Башара Асада. Владимир Зеленский провёл встречу с украинскими чиновниками, объявив о дальнейших планах по улучшению украинско-сирийских отношений.

По словам Зеленского, Киев приложит все усилия для стабилизации Сирии. В рамках этой цели будет настроена программа Grain From Ukraine («Зерно из Украины»), чтобы оказать стране помощь в её восстановлении.

Украинский политик подчеркнул, что Киев начнёт коммуницировать с Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом, чтобы максимизировать усилия по оказанию помощи Сирии. Он допускает, что уже в этом году Сирия станет полноценным партнёром Украины. Однако на текущий момент между Киевом и Дамаском ещё даже не возобновлены дипломатические отношения.

Зеленский добавил, что одним из результатов визита украинской делегации в Сирию является согласование плана по наращиванию торговли с Ливаном. Сейчас Киев и Бейрут имеют общий товарооборот на сумму 400 миллионов долларов только от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, но есть цель по увеличению цифры вдвое.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов намекнул на причастность Украины к свержению Башара Асада.