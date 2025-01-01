Он также напомнил, что ещё в самом начале наступления повстанцев, Россия обвинила Украину в содействии их наступлению.

Ещё до того, как был свергнут сирийский президент Башар Асад, постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН сообщил о причастности Украины к наступательным действиям повстанцев в Сирии. Он рассказал, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины снабжало оружием повстанцев, в частности беспилотными летательными аппаратами и GPS-модулями.

Вчера начальник украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию, намекнув на причастность Киева к свержению Асада. По его словам, «все поработали над этим», в том числе Турция, а Украина - «возможно, где-то рядом проходила». Он также добавил, что много кто работал над тем, чтобы прошлое сирийское правительство пало и сирийцы получили надежду на новую нормальную жизнь.

Кирилл Буданов признал, что Украине всегда будет идти в плюс, когда свергаются дружественно настроенные к России правительства.

Стоит напомнить, что издание The Washington Post тоже писало о поддержке украинской разведкой наступления сирийской оппозиции. По данным издания, украинские операторы ударных беспилотников были направлены в Сирию, где оказывали с воздуха содействие штурмовым действиям повстанцев.