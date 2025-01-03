В санкционный список попали General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence и другие.

Министерство торговли Китая ввело экспортные ограничения на поставку товаров двойного назначения для 28 американских компаний, входящий в военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В санкционный список вошли известные американские оборонные компании: General Dynamics (известны авиационной техникой), Boeing Defence (известны авиационной техникой) и Lockheed Martin (известны производством ракет).

Как отмечается, решение было принято китайским правительством с целью обеспечения национальной безопасности и интересов страны. Отмечается, что на такой шаг Пекин пошёл в том числе, в рамках соблюдения контроля за нераспространением ядерного оружия. Помимо этого Министерство торговли обнародовало список ненадёжных контрагентов, в который попали десятки иностранных компаний, поставляющих оружие Тайваню.

Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки официально не признают существование Тайваня, как независимой Китайской Республики, американские оборонные компании поставляют оружие тайваньской армии, в том числе благодаря выделяемому американским правительством финансированию.