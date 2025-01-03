Обеспечивают электричеством только те предприятия, которые выпускают продовольствие.

С 1 января 2025 года Украина перестала транспортировать российский газ в Европу через свою газотранспортную систему. Такое решение нанесло существенный удар по Молдавии и Приднестровской Молдавской республике, закупавших российский газ у компании «Газпром» для выработки электроэнергии. Если Кишинёв справляется с ситуацией за счёт оказываемой Румынией помощи и поставками электроэнергии, в том числе из Украины, то в Тирасполе ситуация остаётся крайне сложной.

Приднестровские власти объявили о прекращении работы всего промышленного сектора, за исключением предприятий, которые специализируются на производстве продовольствия. Связано это с существенным дефицитом в энергетической системе страны.

Предполагается, что 5 января местные власти определят реальные потребности бытового сектора в электроэнергии, после чего будет определён энергетический баланс, который позволит высвободить ресурсы для промышленных предприятий. При этом представители власти отмечают, что ситуация вполне управляемая и контролируемая, а все сложности связаны с тем, что проблема возникла недавно.

До этого приднестровские власти уже отключили централизованное отопление и горячую воду на фоне имеющегося дефицита электроэнергии.