Однако одной румынской помощи недостаточно, ведь дефицит в энергосистеме Молдавии превышает технические возможности по поставкам электроэнергии из Румынии.

С 1 января 2025 года Молдавия перестала получать электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Связано это с переходом электростанции на уголь, в условиях невозможности продолжения поставок российского газа, из-за прекращения Украиной его транзита. В энергетической системе Молдавии образовался дефицит мощности примерно в 600 МВт.

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа рассказал, как Румыния оказывает помощь Молдавии на фоне приостановления поставок российского газа. По его словам, румынская компания Nuclearelectrica заключили контракт на поставку Молдавии 100 МВт электроэнергии. Помимо этого возможность поставок 100 - 200 МВт рассматривает другая местная компания - OMV Petrom. Также идут закупки на румынской энергетической бирже OPCOM. Однако чисто техническая возможность поставок электроэнергии из Румынии в Молдавию ограничена мощностью 315 МВт, то есть оставшуюся часть дефицита приходится покрывать за счёт других источников.

По этой причине Молдавия участвует в ежедневных аукционах электроэнергии у стран, которые имеют её избыток. Так, например, сегодня в ночное время украинская компания «Энергоатом» будет покрывать часть имеющегося у Кишинёва дефицита электроэнергии.

Румынский министр подчеркнул, что любой румынский экспорт электроэнергии и природного газа в Молдавию осуществляется исключительно на коммерческих и законных условиях. При этом оказываемая Бухарестом энергетическая помощь будет в пределах, позволяющих покрывать собственные потребности румынского населения и промышленного сектора.