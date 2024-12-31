Израильский дипломат пообещал, что «Ансар Аллах» повторяют судьбу ХАМАС и «Хезболла».





После того, как йеменские хуситы из «Ансар Аллах» нанесли серию ударов по израильским территориям, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил их о последствиях и подчеркнул, что Тель-Авив «только начинает». Речь шла об ответных ударах по военным объектам в Йемене, в частности по аэропорту в городе Сена, где в тот момент находился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Представитель Израиля в Организации Объединённых Наций (ООН) Дани Данон во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН объявил о «последнем предупреждении» для хуситов из Йемена. Он напомнил хуситам, что произошло за последний год с палестинским движением ХАМАС и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

Данон акцентирует внимание на том, что Израиль способен нанести удар по любой цели на Ближнем Востоке. Он добавил, что если две тысячи километров (расстояние между Израилем и Йеменом) недостаточны, чтобы защитить израильских граждан, то этого же расстояния будет недостаточно, чтобы защитить хуситов от израильской силы.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац также предупреждал «Ансар Аллах», что их руководство может повторить судьбу лидеров ХАМАС и «Хезболлы», которые были ликвидированы израильской армией.