За период с лета по октябрь израильская армия смогла ликвидировать двух лидеров ХАМАС и руководителя «Хезболлы».

В конце июля появилась информация о ликвидации в Тегеране главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, а в октябре - его преемника Яхъи Синвара. В конце сентября в результате авиационного удара был ликвидирован руководитель ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насрала, также была информация о ликвидации предполагаемых преемников организации.

Комментируя последствия прямого попадания по Тель-Авиву йеменской гиперзвуковой ракеты, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о готовности ликвидировать всех лидеров йеменских хуситов «Ансар Аллах», как это было с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией и руководителем ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой. Примечательно, что Кац официально подтвердил причастность Израиля к этим операциям по ликвидациии.

Помимо этого израильский министр сообщил о намерениях Израиля продолжить наносить ущерб стратегической инфраструктуре Йемена.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время своего выступления в Кнессете подчеркнул, что израильские военно-воздушные силы продолжат атаковать объекты йеменских хуситов, чтобы уничтожить иранскую «ось зла».