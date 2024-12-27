Его жизни ничего не угрожает, но один из членов делегации был ранен.

После того, как йеменские хуситы из «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву, израильская авиация приступила к нанесению авиационных ударов по военным объектам и критической инфраструктуре Йемена. Один из таких ударов произошёл вчера, но, как утверждает премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху, кампаний против хуситов только начинается.

Вчера израильская армия атаковала аэропорт в городе Сена, две электростанции и портовую инфраструктуру Йемена - всё это Тель-Авив относит к военным объектам хуситов. Как оказалось известно позже, во время авиаудара по аэропорту в нём находился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Организации Объединённых Наций (ООН) Тедрос Аданом Гебреисус.

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Гебреисус сообщил, что когда он вместе с делегацией готовился к вылету из Сены, аэропорт подвергся воздушной атаке. Как итог, один из членов экипажа был ранен, но жизни главы ВОЗ ничего не угрожает. При этом как минимум два находящихся на территории объекта человека погибли, а диспетчерская башня, зал ожидания посадки и взлётная полоса аэропорта были повреждены. Официальное сообщение, опубликованное главой ВОЗ в социальной сети XТедрос Аданом Гебреисус вместе с остальными членами делегации остаются в Йемене, пока повреждения в аэропорту Сены не будут устранены и они не смогут безопасно покинуть страну.

Стоит отметить, что ещё несколько дней назад израильские власти предупреждали о своих намерениях провести удар по подконтрольному «Ансар Аллах» участку йеменских территорий, тем самым отреагировав на обстрел Израиль.