Как утверждает словацкий премьер, Москва потеряет только 3% от всех финансовых потерь ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий категорически против прекращения транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, рассказал о соотношении финансовых потерь, которые понесут страны Европейского союза и непосредственно Россия.

По словам главы словацкого правительства, из-за прекращения поставок дешёвого российского газа страны Европейского союза начнут ежегодно терять от 60 до 70 миллиардов евро. В то же время Россия потеряет около двух миллиардов евро, то есть только 3% от общего финансового ущерба, нанесённого решением Киева прекратить транзит российского газа через свои территории.

Фицо также добавил, что ежегодный ущерб от данного решения лично для Словаки составит 400 миллионов долларов. Украинский бюджет потеряет потенциальные 800 миллионов евро, которые им платили за транзит российского газа.

Ранее Роберт Фицо призывал руководство Европейского союза отреагировать на одностороннее решение Киева о прекращении транзита российского газа через свою газотранспортную систему. Помимо этого теперь Братислава рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии Украине, которая нуждается в импорте электричества из-за повреждённой энергетической инфраструктуры.