Словацкий премьер возмущён, что Зеленский в одностороннем порядке принял решение прекратить транзит, не проконсультировавшись с ЕС.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение Киева прекратить с 1 января 2025 года транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему обойдётся странам Европейского союза в 120 миллиардов долларов. Личный ущерб Братиславы он оценил в 500 миллионов евро, которые Киев предлагал компенсировать за счёт доходов от замороженных российских активов. При текущих условиях в Словакии рассматривают прекращение поставок Украине электроэнергии.

В этот раз глава словацкого правительства обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвав не игнорировать решение Киева о прекращении транзита российского газа в Европу через украинские территории.

По словам Фицо, Владимир Зеленский в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций с Европейским союзом и странами-участниками, принял решение, негативно влияющее на европейские усилия не отставать от быстро развивающихся стран мира. Словацкий премьер считает, что проигнорировать прекращение транзита российского газа будет иррациональным и неправильным ходом, поскольку оно приведёт к увеличению напряжённости и ответным мерам.

Роберт Фицо подчеркнул, что в интересах европейцев, чтоб поддержка Украины со стороны Европейского союза была рациональной, а не саморазрушительной. Впрочем, маловероятно, что в Европе воспротивятся решение Киева, ведь о нём публично было известно ещё давно, а другие европейские страны, за исключением Венгрии и Сербии, итак существенно сократили долю российского газа на своём рынке.