Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Из-за массированных обстрелов украинских территорий энергетическая инфраструктура Украины более не способна действовать на тех мощностях которые, которые позволяли обеспечить электроэнергией всех жителей и промышленные объекты. По этой причине украинские власти закупают электроэнергию у соседних государств, в частности Словакии, которая за последнее время нарастила экспорт.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Братиславы в следующем году оценить введение взаимных мер против Украины. Речь идёт о прекращении поставок словацкой электроэнергии Украине, которая необходима стране с учётом текущих обстоятельств.

Глава словацкого правительства объяснил, что данное решение может быть принято в ответ на прекращение транзита российского газа в Европу через украинские территории. По этой причине, как утверждает Фицо, страны Европейского союза столкнутся с необходимостью выделять из своего бюджета дополнительные 120 миллиардов евро на электроэнергию в течение следующих двух лет.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что предлагал Роберту Фицо компенсацию на сумму 500 миллионов евро (сумма ущерба конкретно Словакии), которые планировали получить за счёт доходов от замороженных российских активов. Таким образом Киев хотел компенсировать Братиславе ущерб от прекращения транзита российского газа через украинские территории