Венгерский дипломат вручил коллегам в Брюсселе атлас, где часть утраченных страной территорий ещё входила в состав Великой Венгрии.

Не так давно посол Венгрии в НАТО Иштван Балог на встрече с коллегами в Брюсселе решил вручить им рождественский подарок в виде географического атласа с историческими картами. В атласе была иллюстрация Великой Венгрии, то есть венгерского государства, которое удерживает контроль над Трансильванией и другими европейскими регионами, утраченными страной по итогам Трианонского мирного договора 1920 года подписания.

В Министерстве иностранных дел Румынии сообщили о своём неодобрении такого шага со стороны венгерского дипломата, подчеркнув, что действия Балога несут провокационный характер, учитывая стратегическое партнёрство между Бухарестом, Будапештом и североатлантическим альянсом. Отмечается, что данный шаг никоим образом не способствует укреплению стратегического партнёрства между Румынией и Венгрией, а общие исторические сводки должны быть делом историков.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман также возмутился таким шагом со стороны венгерского дипломата, назвав его оскорбительным. Он добавил, что действия Будапешта будут обсуждаться с политиками из Румынии, Словакии и Словении.

В Министерстве иностранных дел Словении акцентируют внимание на том, что важно помнить и уважать официально признанные границы в соответствии с текущими реалиями.