Издание изучило вакансии компаний и организаций, которые, по их данным, являются производителями новейшей российской ракеты. Из них следует, что данные организации используют западное оборудование.

Известно, что в этом году Россия испытала новейшую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник», которую российский президент Владимир Путин назвал альтернативой ядерному оружию. О том, какое количество ракет способен производить российский оборонно-промышленный комплекс, на текущий момент информации нет. Тем не менее, во второй половине 2025 года на территории Белоруссии разместят как минимум десять данных ракет.

Издание Financial Times узнало, что при производстве ракеты «Орешник» могло использоваться западное оборудование. К такому выводу издания пришло после того, как проанализировало вакансии компаний и организаций, которые, по их данным, причастны к производственному процессу.

Отмечается, что Московский институт теплотехники и концерн «Созвездие» в своих объявлениях о наборе сотрудников упоминали в тексте вакансии работу с системами металлообработки от ведущих компаний, производящих системы управления для станков с числовым программным обеспечением - Fanuc (Япония), Siemens (Германия) и Heidenhain (Германия).

Помимо этого, как пишут Financial Times, в производстве новейшей российской ракеты принимает участие Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». В начале этого года предприятие разместило в сети видеоролик, на котором виден сотрудник недалеко от оборудования вышеупомянутой фирмы Fanuc - говорится в материале издания.

Стоит подчеркнуть, что официально о деталях разработки ракеты «Орешник» ничего не известно, как и о компаниях, участвующих в различных этапах её производства. Подтвердить данные Financial Times также не представляется возможным.