Но это пока. В дальнейшем цифра может поменяться.

Известно, что во второй половине 2025 года на территории Белоруссии разместят российские гиперзвуковые ракеты средней дальности «Орешник». Цели для российского оружия, размещённого на белорусских территориях, будет определять Минск. Размещение российского оружия на территории Белоруссии является ответной мерой Соединённым Штатам Америки на их планы по развёртыванию в Европе ракет средней дальности и современных гиперзвуковых ракет-перехватчиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистами рассказал о планах разместить на белорусских территориях десять новейших гиперзвуковых ракет. Он подчеркнул, что если Россия захочет предоставить больше - значит будет больше. До этого Лукашенко говорил о наличии в Белоруссии тридцати площадок, подходящих под размещение «Орешника».

Когда к Лукашенко с журналистами подошёл российский президент Владимир Путин, он сообщил ему об озвученном представителям прессы количестве запланированных к размещению ракет. Путин подтвердил его слова, отметив, что больше попросту не нужно. Белорусский президент добавил, что говорит о цифре «с запасом».

Ранее Владимир Путин уже говорил, что при достаточном количестве гиперзвуковых ракет средней дальности «Орешник», можно практически исключить применение ядерного оружия.