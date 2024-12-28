На текущий момент страна не имеет систем, способных перехватить данную ракету.

Известно, что ещё в прошлом месяце Россия впервые применила новейшую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник» для удара по предприятию «Южный машиностроительный завод» в Днепре (Днепропетровск). Российский президент Владимир Путин считает, что если у российской армии будет достаточно данных ракет, то надобность в ядерном оружии практически отпадёт. Только на территории Белоруссии во второй половине 2025 года запланировано к развёртыванию десяти ракет «Орешник».

Издание Bild, ссылаясь на внутренний документ Министерства иностранных дел Германии, пишет, что министр ведомства Анналена Бербок поручила провести правительственный анализ на тему способности страны защититься от «Орешника». По данным издания, в конечном итоге стало понятно, что имеющиеся у немецкой армии зенитно-ракетные комплексы Patriot не способны перехватить эти ракеты средней дальности.

Отмечается, что по этой причине немецкий канцлер Олаф Шольц принял решение о приобретении у Израиля внеатмосферных гиперзвуковых противоракет «Стрела-3», которые изначально предназначались для перехвата иранских баллистических ракет средней дальности за пределами атмосферы.

В Министерстве иностранных дел Германии отказались отвечать на запрос Bild по поводу полученной ими информации, подчеркнув, что предполагаемые внутренние документы не подлежат комментированию.

Стоит напомнить, что к 2026 году Соединённые Штаты Америки разместят на территории Германии свои ракеты средней дальности BGM-109 Tomahawk, а также экспериментальные гиперзвуковые ракеты-перехватчики, которые ещё не развёртывались в Европе. Не стоит исключать, что новая американская разработка сможет эффективно перехватывать гиперзвуковое оружие, в том числе «Орешник». Однако на текущий момент у Берлина нет эффективных средств для противодействия новейшей гиперзвуковой ракете средней дальности, ведь Patriot попросту не предназначен для перехвата оружия данного типа.