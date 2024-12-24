По его словам, это была компенсация за прекращение транзита российского газа.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро, если тот поддержит от лица Братиславы вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что отказался принимать деньги, которые должны были бы передать словацкому правительству за счёт доходов от замороженных российских активов.

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, объяснив, зачем Киев предлагал Фицо деньги за политическое решение по членству Украины в североатлантическом альянсе. По его словам, данное предложение было компенсацией потерь, которые Словакия понесёт после 1 января 2025 года из-за прекращения поставок российского газа через украинские территории.

Украинский политик отметил, что предложение было сделано по запросу Европейской комиссии, но словацкий премьер отклонил его. Он добавил, что по какой-то причине Роберту Фицо выгоднее сотрудничать с Москвой, чем с Европой.

Зеленский выразил мнение, что Фицо лишь «борется за деньги» и преследует личные интересы, ведь, как он утверждает, любые «теневые соглашения» с Россией представляют собою либо торговлю государственными интересами, либо работой ради личной выгоды. Иначе говоря, как он считает, сотрудничество Словакии и России либо идёт в ущерб словацкому суверенитету, либо выгодно лично Фицо.

По этой вышеуказанной причине Владимир Зеленский призвал словацкие правоохранительные органы обратить внимание на Роберта Фицо, расследовав, почему в Москве соглашаются предоставлять скидки на газ Братиславе и чем за это платит Словакия.