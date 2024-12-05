Отмечается, что происходит это на фоне повреждения подводных кабелей в Европе.

Верховный главнокомандующий по трансформации объединённых вооружённых сил НАТО адмирал Пьер Вандье в интервью Defense News заявил о планах североатлантического альянса по созданию флота наблюдательных бэзкипажных аппаратов, которые будут защищать подводную инфраструктуру в Балтийском и Средиземном морях.

Высокопоставленный чиновник НАТО подчеркнул, что в военном блоке уже ведут ранний этап разработки флота, чтобы североатлантический альянс мог ежедневно отслеживать и контролировать обстановку. Сначала безэкипажные аппараты будут развёрнуты на поверхности, а после и под водой.

Defense News отмечают, что к такому решению руководство НАТО пришло после повреждения нескольких подводных кабелей (C-Lion1, BCS East-West Interlink) в Европе. Известно, что подобные инциденты происходили как раз таки в Балтийском море. Пока непонятно, является ли это диверсией или следствием технических проблем, аварийных ситуаций (например, из-за сброса якоря). По всей видимости, ситуация обеспокоила руководство североатлантического альянса, которое теперь хочет держать ситуацию под своим контролем.

В планах НАТО основать безэкипажный флот в Балтийском и Средиземном морях до следующего саммита североатлантического альянса, который пройдёт в Нидерландах уже в июне 2025 года.