Ещё во время своего первого президентского срока американец предлагал властям Дании 600 миллионов долларов за аренду острова.

Недавно новоизбранный американский президент Дональд Трамп объявил о назначении послом в Данию предпринимателя Кена Хоури. Помимо этого политик заявил, что Соединённым Штатам Америки необходимо установить контроль над островом Гренландия (автономный регион в составе датского государства), связав это с национальной безопасностью и обеспечением свободы по всему миру.

Гренландия - самый большой остров на планете, который практически полностью покрыт льдом. Население острова составляет всего 60 тысяч человек, но его территории богаты нефтью, ураном и редкоземельными металлами. Кратчайшие путь из Европы в Северную Америку проходит через данный остров.

Ещё во время своего первого президентского срока Трамп предлагал властям Дании сдать Вашингтону в аренду Гренландию, за что американцы готовы платить 600 миллионов долларов ежегодно. По его мнению, речь шла о крупнейшей сделке в сфере недвижимости.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отказалась передавать остров Соединённым Штатам Америки, подчеркнув, что их народ и территория не продаётся. Она добавила, что гренландцам необходимо выиграть свою долгую борьбу за свободу.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о готовности вернуть Панамский канал, если Панама не пересмотрит тарифы на проход американских торговых кораблей через судоходный канал. Несмотря на отказ панамских властей идти на уступки перед Вашингтоном, Трамп не отказался от своих целей.