Дональд Трамп отреагировал на заявление политика, усомнившись в его словах.

Недавно новоизбранный американский президент Дональд Трамп пожаловался на чрезмерно высокие тарифы, которые платят американские торговые судна, проходящие через Панамский канал. Политик напомнил, что Соединённые Штаты Америки в своё время передали судоходный канал властям Панамы, а он готов вернуть его в американские владения, если панамское правительство не пересмотрит свою политику.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино прокомментировал высказывания Трампа, заявив, что каждый метр Панамского канала принадлежит его государству и никаких изменений не будет. Он подчеркнул, что суверенитет и независимость панамского государства не может быть предметом каких-либо обсуждений.

Реакция Дональда Трампа не заставила себя ждать: очередным постом на своей странице в социальной сети Truth Social новоизбранный американский президент написал: «Это мы ещё посмотрим!». В следующей публикации Трамп выложил фотографию с акватории канала, где виден флаг Соединённых Штатов Америки, подписав пост: «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов!».

Несмотря на то, что Панамский канал фактически был построен американцами, а свою независимость Панама получила благодаря Соединённым Штатам Америки, американские власти не могут иметь никаких юридических оснований для возвращения канала в связи с его официальной передачей панамскому правительству в 2000 году.