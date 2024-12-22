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Nacvark
Трамп заявил о готовности потребовать вернуть Панамский канал во владения США
С 2000 года судоходный канал контролируется Панамой.

В 1914 году был официально открыт Панамский канал, который стал важной точкой судоходного прохода в международной торговли. Уже в 2000 году по принятому в 1970-х годах решению судоходный канал был передан властям Панамы, хотя продолжительное время пребывал под контролем Соединённых Штатов Америки.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о готовности потребовать возвращение Панамского канала во владения Соединённых Штатов Америки, если условия его использования не будут пересмотрены.

Трамп подчеркнул, что панамские власти установили «смехотворно» высокие тарифы и несправедливо обходятся с торговым флотом Соединённых Штатов Америки, несмотря на их щедрый подарок. Американский политик напомнил, что Панамский канал является национальным достоянием для его страны из-за важной роли для экономики и национальной безопасности.

Дональд Трамп предупредил панамских властей, что если они не начнут соблюдать юридические и моральные жесты великодушного жеста по дарению Соединёнными Штатами Америки судоходного канала, то Вашингтон потребует его возвращения и без вопросов возьмёт под свой контроль. Каким именно образом - новоизбранный американский президент не уточнил.

Решение о передачи тогдашним президентом Джимми Картером Панамского канала властям Панамы американский политик назвал безрассудным. Он добавил, что манипулировало Картером далеко не китайское, а панамское правительство.

#сша #трамп #панамский канал #панама
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