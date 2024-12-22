Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш назвал это провокацией.

В 2023 году Украина заказала у Польши 200 единиц бронетранспортёров Rosomak (финские Patria AMV, производимые по предоставленной стране лицензии). Всего по официальной информации Вооружённые силы Украины получили сто бронетранспортёров, применяемых в зоне боевых действий. Очевидно, что в связи с введением в эксплуатацию техника приобрела стандартизированный окрас.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на размещённое WarNewsPL в сети видео, где запечатлён польский Rosomak с нанесённым на него красно-чёрным флагом УПА (признана экстремисткой организацией в России и запрещена). По его мнению, нанесение данной символики на поставленные Варшавой бронетранспортёры является провокацией. Фрагмент из видео, на который WarNewsPL призвало польское правительств обратить вниманиеПольский министр подчеркнул, что уже поручил официально связаться с украинским атташе в Варшаве, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Официальных комментариев по поводу ситуации со стороны Киева не поступало.

Известно, что в Польше негативно относятся к деятельности УПА и других подобных организаций, обвиняя в геноциде польского народа и иных военных преступлениях.