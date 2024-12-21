Дату визита раскрывать отказались из соображений безопасности.

Недавно издание Reuters писало, что специальный посланник новоизбранного американского президента по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен осуществить в январе турне по странам Европы, в том числе посетив Киев. Однако все поездки находились ещё на стадии согласования, поэтому никакой конкретной информации, какие страны посетит Келлог, не было.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил готовящийся визит Кита Келлога в Киев. Он подчеркнул, что не станет оглашать предварительную дату визита из соображений безопасности. Тем не менее, чиновник подтвердил, что визит запланирован и Киев готов принять американского генерала в отставке.

Тихий сообщил о готовности Киева донести свою точку зрения спецпосланнику Трампа. Он утверждает, что украинскую позицию важно учитывать при разработке новой американской администрацией сценариев достижения справедливого мира.

Ранее Кит Келлог не исключил, что российско-украинский конфликт может быть завершён до конца года. Однако до обозначенного срока остаётся всего 10 дней и никакой информации по этому поводу нет, поэтому его прогноз нельзя назвать удавшимся.