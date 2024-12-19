Он считает, что у Трампа есть для этого все возможности.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп неоднократно обещал завершить российско-украинский конфликт ещё до своего возвращения в Белый дом, потратив на это всего лишь 24 часа. Однако в конечном итоге американский политик признал сложность ситуации, а о каких-либо серьёзных продвижениях в этом вопросе не слышно. Тем не менее, Трамп уже успел номинировать своим специальным посланником по урегулированию российско-украинского конфликта 80-летнего отставного генерала Кита Келлога.

Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что у Дональда Трампа есть все возможность добиться завершения боевых действия уже в этом году. По его словам, в Киеве и Москве готовы к переговорам.

Более того, Келлог не считает, что ликвидация украинскими спецслужбами российского генерала Игоря Кириллова является помехой для переговорного процесса. Он признал, что, возможно, это была не самая разумная идея со стороны Украины, но всё же офицер является для страны законной военной целью. По его мнению, данное событие не повлияет на ход переговоров.

Ранее была информация от издания Reuters, что в январе Кит Келлог совершит ряд визитов в страны Европы, чтобы заняться сбором фактов по российско-украинскому конфликту для Дональда Трампа, которые будут использованы при формировании новым американским президентом стратегии завершения боевых действий. В таком случае вряд ли можно говорить о прекращении огня до конца года.