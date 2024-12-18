По данным издания, он не планирует поездку в Москву.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что номинированный специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог уже в следующем месяце намерен отправиться в турне по Европе, чтобы провести переговоры с украинским руководством и лидерами европейских стран.

По данным издания, Келлог не планирует посещать Москву, но точно организует встречи с европейскими лидерами в Риме и Париже. Тем не менее, отмечается, что конкретный маршрут поездки не определён и всё ещё может измениться.

Основные усилия американского политика будут направлены не на активные переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, а на сбор фактов, от которых американская администрация уже будет исходить во время установления контактов с Москвой. Reuters подчёркивают, что запланированные визиты демонстрируют намерения Трампа завершить конфликт как можно быстрее.

Ранее Кит Келлог уже говорил том, что целью его команды является получение деталей, в частности от сторон российско-украинского конфликта. В конечном итоге полученная информация будет передана Дональду Трампу, а он уже выберет, какая стратегию применить для урегулирования российско-украинского конфликта.