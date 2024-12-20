На восстановление их работы понадобится две недели.

В условиях современной стратегии ведения боевых действий, кибератаки занимают отдельную роль, позволяя воздействовать на информационное пространство противника или наносить удар по его цифровым ресурсам, парализуя или усложняя функционирование государственных органов, предоставление государственных услуг.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, по совместительству министр юстиции страны, сообщила, что хакеры атаковали государственные реестры министерства юстиции, в связи с чем их работа была приостановлена. По её словам, на полное восстановление работоспособности всех реестров понадобится две недели.

Украинский министр акцентирует внимание на том, что данная кибератака стала самой масштабной за последнее время, а её целью является нарушение работы государственных сервисов. Очевидно, что ответственность за хакерскую атаку Ольга Стефанишина возложила на Россию.

Среди атакованных хакерами государственных реестров, которые будут восстановлены первыми: реестр актов гражданского состояния граждан, реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей, реестр прав на недвижимое имущество.