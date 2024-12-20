Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Сирии остановлен крупнейший НПЗ из-за прекращения поставок нефти из Ирана
Сирийские власти рассчитывают на снятие западных санкций и возобновление торговых отношений с Западом, чтобы продолжить работу предприятия.

Генеральный директор крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в городе Баянис (Сирия) Ибрагим Мусаллем в комментарии изданию Financial Times сообщил об остановке предприятия из-за прекращения поставок иранской сырой нефти.

Сирийский предприниматель объясняет, что нефтеперерабатывающий завод способен перерабатывать от 90 до 100 тысяч баррелей нефти ежедневно. Последнюю партию топлива переработали ещё 13 декабря, после чего работа была фактически остановлена из-за отсутствия поставок сырья. Отмечается, что 90% сырой нефти Сирия закупала через Иран, а ещё 10% добывала самостоятельно.

По словам Мусалема, представители нового сирийского правительства дали ему понять, что ожидают снятия западных санкций против Сирии. Такое решение позволит возобновить работу предприятия, а нефть будет импортироваться уже из других стран. Более того, завод получит возможность закупать детали для оборудования за рубежом, что тоже немаловажно.

Текущую ситуацию Ибрагим Мусаллем описывает как контролируемую. На заводе присутствует запас топлива для хранения, а работа предприятия ограничивается техническим обслуживанием, чтобы быть готовыми в любое время принять следующую поставку сырой нефти.

#иран #сирия
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия готовит новую сетецентрическую систему ПВО, объединяя С-400 с «Байкал-1М» и «Поляна-Д4М1»
1
Патент Samsung может свидетельствовать о возвращении смартфонов Galaxy с изогнутыми сторонами
+
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
1
Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
3
В Северодвинске в цеха "Севмаша" устанавливают оборудование для строительства АПЛ пятого поколения
+
Самый необычный узкий двигатель Volkswagen VR6 завершил свой путь
3
Вышла стабильная версия Android Auto 13.4 с новым дизайном
2
В Киеве подтвердили обсуждение Европой отправки миротворцев на территорию Украины
+
В РФ стартует реализация проекта по строительству кольцевой автодороги вокруг Азовского моря
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву
2
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
4
Rapidus запускает 2-нм производство, став конкурентом TSMC и потенциальным партнером для NVIDIA
1
Xiaomi, OPPO, Realme и другие производители начали гонку в области ëмких аккумуляторов для телефонов
2
Компании Renault и Geely представили новую 15-ступенчатую коробку передач
+
Атмосфера ближайшей к нам экзопланеты ставит под сомнение теории о формировании планет
1
STALKER 2: Heart of Chornobyl получает новое обновление под номером 1.1.2
3
После установки iOS 18.2 чипы iPhone 15 Pro/Max перестали справляться с нагрузками
+
Армия России утром нанесла групповой удар по чувствительным целям в Киеве
2
В Киеве прогремели четыре мощных взрыва, яркое зарево в городе сняли на видео
2
В Windows 11 появился перевод звука в реальном времени
+

Популярные статьи

Окологоночные новости и слухи декабря
1
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
83
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
7
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
8
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
7

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
10:15
а на твоих фото тебя в очко долбят, минуса от таких как ты я переживу.)))
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
Александр Кияница
10:08
Да по разному было. Например помню 12400F стоил 12 тысяч. Это было лучшее предложение для бюджетного игрового компа. Цена в целом показатель только текущей конъюктуры. Капитализм вообще подразумевает ...
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Dimajke Tito
09:55
Дурная голова рукам покою не дает
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
J_Akiviro
09:44
Господи, какой же ты дурак, это просто невероятно...
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
APTEMKA267
09:38
Клеить надо на контакт с содой, тогда не вырвет ничего
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
Hytdswqe23
09:28
Во с ума сходят аа 8тысячная серия даст производительность за малые деньги аа
Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
KDebtor
09:26
Рукожопие какого-то феериченого уровня
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
kitava
09:21
Предельное разрешение будет равным 11.2 нм/4= 2.8 нм. Но это недостижимый предел. То что TSMC продаёт под соусом 3 нм сейчас это маркетинговые нм и близко не оно.
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
Gensek_Vova
09:20
А когда-то он перечислял тех кто что-то просрал )) Турчинов - Крым Поросенко - Донбас
Sky News: Зеленский стал открыто говорить о невозможности вернуть территории силой оружия
kitava
09:18
Тут речь идёт скорее производить что-то своё лет через 10 чего запад продавать наотрез не будет. Для этой цели данные литографы подходят идеально.
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем