Сирийские власти рассчитывают на снятие западных санкций и возобновление торговых отношений с Западом, чтобы продолжить работу предприятия.

Генеральный директор крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в городе Баянис (Сирия) Ибрагим Мусаллем в комментарии изданию Financial Times сообщил об остановке предприятия из-за прекращения поставок иранской сырой нефти.

Сирийский предприниматель объясняет, что нефтеперерабатывающий завод способен перерабатывать от 90 до 100 тысяч баррелей нефти ежедневно. Последнюю партию топлива переработали ещё 13 декабря, после чего работа была фактически остановлена из-за отсутствия поставок сырья. Отмечается, что 90% сырой нефти Сирия закупала через Иран, а ещё 10% добывала самостоятельно.

По словам Мусалема, представители нового сирийского правительства дали ему понять, что ожидают снятия западных санкций против Сирии. Такое решение позволит возобновить работу предприятия, а нефть будет импортироваться уже из других стран. Более того, завод получит возможность закупать детали для оборудования за рубежом, что тоже немаловажно.

Текущую ситуацию Ибрагим Мусаллем описывает как контролируемую. На заводе присутствует запас топлива для хранения, а работа предприятия ограничивается техническим обслуживанием, чтобы быть готовыми в любое время принять следующую поставку сырой нефти.