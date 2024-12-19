Украинские власти хотят интегрировать европейские рынки в свою газовую инфраструктуру, создав огромное подземное газовое хранилище для всей Восточной Европы.

Со следующего года Россия больше не сможет осуществлять транзит своего газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Несмотря на то, что принятое Киевом решение должно навредить именно Москве, на самом деле вред имеется и для украинской инфраструктуры, которая должна будет как-то функционировать при нулевом использовании транзитных мощностей. На фоне этого в стране проводят стресс-тесты газотранспортной системы, проверяя, как инфраструктура справляться с учётом новых обстоятельств.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник рассказал о совместной работе с Польшей над созданием газового хаба в Восточной Европе, который должен обеспечить поставки газа в регион и станет альтернативой российскому транзиту.

Как объясняет украинский чиновник, в Киеве предложили западным партнёрам подписать документы, предполагающие развитие межгосударственных точек «входа-выхода» газотранспортной системы между Украиной и Польшей. Интеграция европейских газовых рынков в украинскую газотранспортную систему позволит увеличить объём хранящегося газа в Восточной Европе, покрыв все потребности региона.

Колесник считает, что украинские подземные хранилища газа и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель, основанную на аналогичных проектах в Соединённых Штатах Америки.