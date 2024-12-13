С 1 января 2025 года Украина перестанет осуществлять транзит российского газа в Европу через свою газотранспортную систему.

Известно, что с 1 января 2025 года истекают договорённости между Россией и Украиной по транспортировке российского газа в Европу через украинскую ветку газотранспортной системы. Такое решение является окончательным, учитывая, что Европейский союз не выразил желание продолжить транзит, например арендовав газотранспортную систему страны, на что в Киеве были готовы.

Такое решение технически не является простым и может повлечь за собою последствия для самой газотранспортной системы, поэтому в Киеве уже работают над данным вопросом. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что за текущий год специализированные службы провели несколько стресс-тестов газотранспортной системы, чтобы оценить, как она будет функционировать при нулевом транзите газа.

Украинский министр подчеркнул, что позиция Украины по поводу транзита российского газа в Европу остаётся прежней: с 1 января поставки будут прекращены.

В октябре российский президент Владимир Путин дал понять, что со следующего года транзит российского газа в Европу через украинские территории будет прекращён. Он объяснил, что бронировать мощности газотранспортной системы для транспортировки газа через Украину необходимо было ещё в июле, когда, в соответствии с правилами европейской газовой отрасли, проводятся соответствующие аукционы, но возможность была упущена из-за планов Киева по отказу от транзита.