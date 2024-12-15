Он подчеркнул важность того, чтобы ситуация в регионе оставалась спокойной, не отвлекая внимание мира от помощи Украине.

На текущий момент Украина является одной из тех стран, на долю которой приходится основная часть иностранной военной, экономической и гуманитарной помощи. Тем не менее, Владимир Зеленский сообщил о поручении правительству оказать Сирии помощь в гуманитарной сфере и сфере безопасности.

По словам украинского политика, Киев готов помочь Сирии с предотвращением продовольственного кризиса. Он утверждает, что при помощи гуманитарной программы «Зерно из Украины» правительство наладит поставки продовольствия, сотрудничая с международными организациями и партнёрами, готовыми помочь в этой цели.

Украинский политик подчеркнул важность того, чтобы ситуация в стране развивалась спокойно и в конечном итоге стабилизировалась, не отвлекая внимание международного сообщества от помощи Украине. По этой причине Зеленский призвал активнее присоединиться к усилиям по стабилизации ситуации в регионе для окончательного завершения гражданской войны.

Ранее издание The Washington Post писало об оказании Украиной военной помощи сирийской оппозиции путём отправки операторов беспилотников и самих дронов для поддержания наступательной операции повстанческих сил. Информацию об имевшейся со стороны Киева помощи оппозиции ранее также озвучивал постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя.