Украинская разведка отправила 20 операторов БПЛА, которые привезли с собой 150 дронов и применяли их для поддержки повстанцев.

Неделю назад постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Украина причастна к оказанию военной помощи повстанческим силам в Сирии, которые уже 8 декабря свергли сирийского президента Башара Асада. Речь шла о поставках повстанцам украинских беспилотников.

Издание The Washington Post опубликовало статью, в которой подтвердило информацию о причастности Киева к подготовке сирийской оппозицией наступления в Сирии. По данным издания, в город Идлиб прибыла группа из двадцати украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, которые принимали участие в непосредственно штурмовых действиях в качестве поддержки дронами.

Более того, отмечается, что украинские военные привезли с собою партию из 150 ударных беспилотников, которые как раз таки использовались во время наступления оппозиции. Стоит добавить, что в ходе наступления повстанцев применение беспилотников действительно имело место быть, причём на достаточном профессиональном уровне..

Тем не менее, The Washington Post подчёркивают, что роль Киева в свержении Башара Асада минимальная. В то же время мотивация украинских властей в оказании помощи оппозиции достаточно велика, ведь таким образом Киев получил возможность поддержать чужое наступление за пределами Украины, на территории страны, где находились российские военнослужащие.

Журналисты издания напоминают, что есть непроверенная информация о сотрудничестве Главного управления разведки Министерства обороны Украины с лидерами сирийской оппозиции. Речь идёт о группе «Химика», которая устраивала диверсии на российских военных объектах в Сирии.